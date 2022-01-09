87-летний Ширвиндт плюнул на подарки от сына

Телеведущий подарил артисту очень модные валенки и небольшую искусственную елочку. Обувь напомнила Александру Ширвиндту песню Нины Руслановой "Валенки". Он заявил, что новогодняя красавицу ему не по душе.
Актер назвал елку страшной и бутафорской. Он довольно пренебрежительно отметил, что сын ее ему "сунул", чтобы сложилось ощущение Нового года, а на самом деле пришло уже Рождество. Звезда поделала всем здоровья.
Забавным семейным видео с отцом Михаил Ширвиндт поделился в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники остались в восторге от ролика. "Ну какой же чудесный ваш папа! Смотришь на него, и улыбка расползается до самых ушей!", – высказался один из фолловеров.
Напомним, Александр Ширвиндт более полувека женат на архитекторе Наталье Белоусовой. Супруги вместе еще со школы. Ранее знаменитый артист рассказал о новой жизни. Бывший худрук Театра Сатиры вынужден работать. Актера выдвинули в президенты театра путем голосования, и он не смог отказаться. Там Александр Ширвиндт прослужил 52 года, поэтому ему пришлось согласиться с требованиями окружающих и занять пост.