Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Вторник
28 сентября
Лента новостей
14:07
Асмус сбежала на фоне слухов о свадьбе Харламова: Меня просто сломали
14:04
"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин открыл секрет успеха
14:04
Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией
13:46
"Немыслимо": творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных
13:45
Правительство России хочет запретить водителям с судимостью работать в такси
13:25
Таблетки не помогли: Названа причина ухода Лазаревой
13:24
Ушедшему в 87 лет Ширвиндту предложили замену в театре
13:06
Умерла звезда сериалов "Бэтмен" и "Тарзан"
12:42
В России зафиксирован новый рекорд смертности от ковида
12:23
Известная актриса оправдала бурную личную жизнь Федосеевой-Шукшиной
12:21
Проклова о несостоявшейся свадьбе с Пороховщиковым: С мамой собрали на меня досье
11:52
Москва вошла в топ-5 лучших городов мира
11:44
Оскорбленная Боня набросилась на звезду "Универа": Проблемы с мозгами
11:18
"Я порву тебя на куски": Пригожин готовится к бою со Шнуровым
11:17
Лидер НАУ Латушко: Лукашенко начал войну против собственного народа
10:59
Лянка Грыу раскрыла причины переезда в Америку
10:44
Тяжелобольную Гузееву сравнили с чудом спасшейся МакSим
10:14
Журналист Соловьев назвал условия для встречи Путина и Зеленского
10:09
Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной
09:19
Худой и мрачный: обнародовано свежее фото онкобольного Юдашкина
09:14
Политолог Суздальцев назвал условие для пожизненного правления Лукашенко
09:08
Счетная палата предложила подготовиться к худшему сценарию для российской экономики
08:40
"Еду рожать": счастье Долиной едва не случилось прямо за рулем
06:32
Распаленная Волочкова показала промежность
04:19
Звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева поделилась секретами готовки
02:37
День Гусятника: народные приметы и запреты 28 сентября
00:48
Показавшая формы в мини-юбке Миддлтон сорвалась на фастфуд
21:51
У покойного Пороховщикова нашли внебрачную дочь
21:48
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске начали спасать животных
21:45
Бывший глава МИД Украины назвал способ рассорить Россию и Германию
21:38
Эпидемиолог оценил шансы на возможное ужесточения антиковидных мер в Подмосковье
21:26
"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами
21:23
В Кемерове местный житель обнаружил труп в подъезде
21:14
У таксиста в Химках нашли 50 килограммов наркотиков
21:02
Темпы роста цены на нефть ускорились до 2%
20:55
"Я очень хочу семью": 23-летний сын Орбакайте рассказал о невесте
20:46
В Подмосковье угнали байк за четверть миллиона
20:30
Женщина из подмосковных Мытищ зарезала своего сожителя во время ссоры
20:06
На Украине хотят запретить выступления российских артистов
19:54
Девять миллионов долларов: вскрылся долг сына королевы Елизаветы II
19:43
У загремевшей в больницу Гузеевой нашли страшную болезнь
19:07
Экс-министр Латушко: Лукашенко готовит вооруженную провокацию на границе Белоруссии с Евросоюзом
19:04
"Может претендовать на наследство": Королеву предупредили о проблемах от внебрачной дочери
18:42
Бородина разразилась гневной отповедью в адрес опозоривших ее хейтеров
18:01
Как Россия отреагирует на появление баз НАТО на Украине – мнения экспертов
17:47
Рухнул и начались судороги: актера сериала "Выстрел" госпитализировали без сознания
17:46
"Я сама не знала": ошарашенная Орбакайте сделала заявление о болезни сына
17:39
Заливала горе после ссор с сыном: Фирсов раскрыл причину запоев Легкоступовой
17:07
Модель подарила первенца звезде сериала "Ривердэйл": Малыш – совершенство
17:05
"Кошечка": Газманов обласкал оголившую после родов складку на животе Арзамасову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой
"Я ничего не теряю": Гулькина пообещала собрать новую порцию компромата на Пугачеву
"Кто вы такие? Никто": Поргина плюнула в Богомолова и Собчак
"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами
"Обман Армен переживал тяжело": Цымбалюк-Романовская раскрыла причины конфликта с Ксенофонтовой
Последний из могикан: Александр Ширвиндт ушел в 87 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ушедшему в 87 лет Ширвиндту предложили замену в театре

Ушедшему в 87 лет Ширвиндту предложили замену в театре

Новость об уходе Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя взбудоражила театральную общественность.
прочитано 562 раза

Александр Анатольевич более 20 лет руководил Театром Сатиры. В силу преклонного возраста он давно говорил об уходе на заслуженный отдых, но лишь на днях принял окончательное решение и написал заявление. Актриса Алена Яковлева рассказала, как решение Александра Ширвиндта восприняли в театре.

ПО ТЕМЕ

Последний из могикан: Александр Ширвиндт ушел в 87 лет

Разочарованный Ширвиндт плюнул в развращенную молодежь: Сиськи, ноги, ж***

По словам артистки, труппа была готова к такому повороту. Худрук не раз говорил о том, что собирается покинуть пост, поэтому неожиданности в этом не было. В последнее время в театре не было никаких новых проектов и планов, все понимали: что-то должно произойти, и это произошло.

Артисты Театра Сатиры, безусловно, задумываются о том, кто теперь возглавит учреждение. Вероятно, это будет кто-то извне. По словам Алены Яковлевой, мнение актеров в данном случае не спрашивают, хоть и могли бы.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro Яковлева намекнула, что она в качестве замены Александру Ширвиндту могла бы посоветовать театрального режиссера Антона Яковлева, который является ее братом по отцу. Актриса понимает, что она в данном случае является лицом заинтересованным, но в теории ей бы хотелось видеть родственника на этом месте. В любом случае, кого бы ни нашла Яковлева или кто-то другой из труппы, решение о назначении нового худрука будет приниматься в Департаменте культуры Москвы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что разочарованный Александр Ширвиндт плюнул в развращенную молодежь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 13:24 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Асмус сбежала на фоне слухов о свадьбе Харламова: Меня просто сломали

Актриса раскрыла причины побега
Шоу-бизнес

Ушедшему в 87 лет Ширвиндту предложили замену в театре

Коллеги грустят об уходе прекрасного худрука
Шоу-бизнес

Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной

Роскошный праздник в Подмосковье
Шоу-бизнес

"Я порву тебя на куски": Пригожин готовится к бою со Шнуровым

Назревает серьезный мужской разговор

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией
В России зафиксирован новый рекорд смертности от ковида
Эпидемиолог оценил шансы на возможное ужесточения антиковидных мер в Подмосковье
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 22 тысячи человек

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Кемерове местный житель обнаружил труп в подъезде
В Салехарде двое мужчин избили подростков в магазине
В Крыму тигр откусил ребенку палец в сафари-парке
В Хабаровском крае при взрыве газа погибли 2 человека
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+