Ушедшему в 87 лет Ширвиндту предложили замену в театре

Новость об уходе Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя взбудоражила театральную общественность.

Александр Анатольевич более 20 лет руководил Театром Сатиры. В силу преклонного возраста он давно говорил об уходе на заслуженный отдых, но лишь на днях принял окончательное решение и написал заявление. Актриса Алена Яковлева рассказала, как решение Александра Ширвиндта восприняли в театре.

По словам артистки, труппа была готова к такому повороту. Худрук не раз говорил о том, что собирается покинуть пост, поэтому неожиданности в этом не было. В последнее время в театре не было никаких новых проектов и планов, все понимали: что-то должно произойти, и это произошло.

Артисты Театра Сатиры, безусловно, задумываются о том, кто теперь возглавит учреждение. Вероятно, это будет кто-то извне. По словам Алены Яковлевой, мнение актеров в данном случае не спрашивают, хоть и могли бы.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro Яковлева намекнула, что она в качестве замены Александру Ширвиндту могла бы посоветовать театрального режиссера Антона Яковлева, который является ее братом по отцу. Актриса понимает, что она в данном случае является лицом заинтересованным, но в теории ей бы хотелось видеть родственника на этом месте. В любом случае, кого бы ни нашла Яковлева или кто-то другой из труппы, решение о назначении нового худрука будет приниматься в Департаменте культуры Москвы.