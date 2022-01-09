"Нельзя было так": Масляков прогнал опозорившегося Галкина

Максим Галкин раньше был частым гостем на КВН.

Еще в начале нулевых муж Примадонны часто появлялся на играх "Клуба веселых и находчивых", где даже сидел в жюри. В далеком 2001 году на одной из программ Максим так увлекся судейством, что поставил команде 3 балла, что для игры является низкой оценкой.

Галкин вспомнил, что этот эпизод закрыл ему дорогу на КВН. Сидя в жюри, он думал, что может ставить любые оценки, которые хотел. "Мне не понравилось выступление, и я поставил то, что они заслужили. Оказывается, нельзя было так", – рассказал юморист. После эфира Александр Масляков устроил Галкину "нагоняй", сказав, что он не должен был так делать и буквально опозорился. С тех пор отношения Максима с игрой закончены, артиста прогнали из жюри КВН.

Семья Масляковых в принципе не в ладах с мужем Аллы Пугачевой. Однажды артист нелестно высказался об Александре Маслякове-младшем, сказав, что главное его достоинство – узнаваемая фамилия. На одном из шоу произошла словесная перепалка, на которую, по мнению Галкина, глупо обижаться. Причем больше расстроены были именно родители, которых он никак не трогал.