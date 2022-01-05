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Шоу-бизнес
Галкин рассказал о необычных забавах с Пугачевой в первые годы брака: общая страсть

Галкин рассказал о необычных забавах с Пугачевой в первые годы брака: общая страсть

Комик раскрыл детали личной жизни.
прочитано 307 раз

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин в браке уже более 20 лет. По словам комика, у него и супруги есть общая страсть – книги. После свадьбы знаменитости объединили свои библиотеки. Между тем литературные предпочтения Пугачевой, говорит Галкин, ему не близки.

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Максим Александрович Галкин Юморист

В свежем интервью Максим поведал, что с большинством книг, о которых ему рассказывает жена, он не знаком. Любимые произведения Аллы Борисовны – это двухтомник Константина Коровина и роман "Долина кукол" Сьюзанн Жаклин.

Книгу Жаклин Галкин считает жуткой. По словам комика, Пугачева часто сравнивает современных звезд шоу-бизнеса с героями "Долины кукол".

Алла Борисовна обожает поэзию, а Максим, наоборот, относится к стихам прохладно. Между тем в первые годы брака Пугачева и Галкин выполняли творческие "упражнения": певица сочиняла первую строчку, а юморист создавал из нее полноценное стихотворение. Благодаря этой забаве у Галкина в свое время родилось много интересных произведений.

Максим Галкин также признался, что мечтает когда-нибудь написать собственный роман. "Я живу с полным ощущением, что я будущий великий русский писатель", – отметил комик. Диплом лингвиста и аспирантура за плечами, считает Галкин, помогут ему в этом вопросе.

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Максим Галкин. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2022, 10:39 Источник: Ютуб-канал "Юзефович" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость935026
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Писать начнет после смерти Пугачевой,когда заказы на его концерты резко упадут.))
1

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