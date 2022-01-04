Создала образ жертвы: Громкий развод Петросяна и Степаненко оказался пиар-ходом

Расставание Евгения Петросяна с Еленой Степаненко после 30 лет брака потрясло публику в 2018 году.

Юмористы были узнаваемой парой, одной из самых крепких на эстраде. Когда появилась информация о разладе в семье, поклонники были шокированы. В Сети заговорили об изменах Петросяна и его связи с помощницей. Долгое время информация сохранялась на уровне слухов, но в итоге пара подтвердила расставание, последовал громкий развод.

Практически сразу Евгений Ваганович обнародовал отношения с будущей молодой женой Татьяной Брухуновой. Бракоразводный процесс затянулся надолго, подкрепленный разделом имущества. В итоге Петросян остался изменником и разрушителем счастья, а Степаненко – обиженной женщиной. Но так ли все на самом деле?

Адвокат Сергей Жорин, который представлял интересы одного из супругов на суде, рассказал о том, как складывались обстоятельства изнутри. Он отметил, что Елена Степаненко сама создала образ жертвы, который так активно транслировали СМИ. В действительности, у нее также были другие отношения, причем достаточно продолжительное время.

"Евгений Ваганович с Еленой Степаненко не живут семьей уже 15 лет. Они не являются мужем и женой в общепринятом смысле", – высказался юрист. Жорин намекнул, что весь громкий развод пары оказался просто грамотным пиар-ходом позабытых артистов.