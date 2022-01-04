Галкин рассказал правду о своем происхождении

Юморист Максим Галкин гордится своим отцом.

Накануне на ютуб-канале книжного обозревателя Галины Юзефович появилось интервью с Максимом Галкиным. Беседа литературного критика и артиста получилась весьма интеллектуальной и познавательной. Юморист, пользуясь моментом, рассказал о своих выдающихся родственниках.

Так, зрители узнали, что дед Максима Галкина по матери Григорий Прагин прошел войну и был представлен к званию "Герой СССР". Однако награду родственнику Максима так и не вручили. По словам артиста, тогда офицеру объяснили – среди евреев слишком много героев.

Своему будущему зятю, офицеру Александру Галкину, который подавал большие надежды, Прагин говорил: "Жена-еврейка загубит карьеру". Однако отец Максима все-равно женился на дочери Григория Робертовича. Более того, Александр специально указывал во всех анкетах национальность своей супруги.

Ранее "Дни.ру" писали о детях 45-летнего Максима Галкина и 72-летней Аллы Пугачевой – Лизе и Гарри. Родители очень много времени проводят вместе со своими наследниками. Юморист часто делится в своем блоге видео, а поклонники не перестают восхищаться отпрысками знаменитостей.