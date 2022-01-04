"Ничего не получается": Галкин оправдал неудачу сына

Максим Галкин старается как можно больше времени проводить с детьми.

45-летний артист вместе со своей 72-летней женой Аллой Пугачевой воспитывают близнецов Лизу и Гарри. Недавно звездным наследникам исполнилось 8 лет, родители во всю вкладываются в их образование и развитие, причем не только материально, но и морально. Максим очень много времени проводит вместе с сыном, а кадрами из жизни регулярно делится в своем блоге.

Галкин опубликовал видео, в котором показал, как они с Гарри занимаются рисованием. Мальчик рисует на планшете абстракции с монстрами, а юморист комментирует происходящее. Сын пожаловался, что у него ничего не получается, на что Максим тут же возразил. "Когда у современного художника ничего не получается, он говорит: "Я художник, я так вижу", – обнадежил сына артист.

Действительно, свободное время Галкин и Пугачева стараются посвящать семье. Новый год они тоже провели в кругу близких и друзей. Максим поделился роликом, на котором они всей семьей обнимаются у своего замка.

Накануне праздника звездные родители устроили детский праздник по случаю наступающего Нового года. Лиза и Гарри пригласили друзей и их родителей. Гостей развлекали аниматоры в тематических костюмах. В конце праздника даже были фейерверки во дворе.