"Все Казино ко мне побежало": Харламов отнял у мужика 317 тысяч евро

Гарик Харламов рассказал об играх в Казино и покер и своей азартной натуре.

Российский юморист Гарик Харламов стал гостем нового выпуска ютуб-шоу "DASH подкаст!". В эфире он рассказал о шутках про футбол, драке в известным футболистом, а также про страсть к азартным играм, которая однажды сделала его богатым.

В 2015 году в Латвии Гарик Харламов очень удачно сходил в Казино и выиграл Джек-пот, 317 тысяч евро. По словам юмориста, это произошло совершенно рандомно, причем получилось так, что он словно отобрал удачу у другого человека. Конечно, без везения тут не обошлось.

"Все аппараты были заняты, все знали, что в этот день будет Джек-пот. мужик сидит, а ему женщина говорит: "Пошли, у нас кино через 15 минут, ну пошли". В итоге она его доклевала, он вскочил. Я сел, вставил сто евро, и все посыпалось, зазвенело, все Казино ко мне побежало. А этот мужик... Я думаю, у них точно нет больше детей. Если они вообще еще вместе. В тот же день у меня вышел камень из почек, и меня увезли", – рассказал Харламов.



"Вообще в этот день вы вроде как должны были работать, а не играть в казино? – спросила ведущая Дарья Исаева. – А, нет, это Мартиросян все придумал", – отшутился Харламов.

Артист признался, что по своей натуре он азартный человек и очень любит поиграть, особенно в техасский покер. Он считает это спортом, ведь помимо банальной удачи в этой игре нужны мозги, необходимо соображать. Однако при этом он отметил, что рад недосягаемости Казино.

"Я счастлив, что все это убрали из досягаемости. То есть теперь чтобы поиграть, надо поехать в Сочи. А семь лет назад вообще только за границу. И теперь это как туризм. То есть это как "Диснейленд" для взрослых. Раньше, когда это было доступно, это было очень опасно, был риск проиграться в пух и прах, потому что даже если ты играешь аккуратно, все равно ты в минусе. Казино в принципе всегда в плюсе. Хочешь обыграть казино, построй свое казино. Но я азартный, я люблю поиграть в покер например, мне нравится. Но если уж ты играешь, то надо уметь контролировать себя", – рассказал Харламов.

