"Схватил его за грудки": взбешенный Харламов в караоке набросился на игрока "Манчестер Юнайтед"

Гарик Харламов стал гостем нового выпуска ютуб-канала DASH. Комик рассказал, как шутить про футбол, о страсти к азартным играм и многом другом.
Однажды в одном из караоке-клубов в Уфе Гарик Харламов сцепился с мастером спорта СССР международного класса Андреем Канчельскисом.
"Мы с Кучерой приехали на благотворительный вечер. Мы на рынке продавали мясо, и все вырученные деньги надо было отдать в какой-то фонд. И мы днем все сделали, а вечером организаторы мероприятия нас повели в караоке. Мы пришли в караоке, я взял микрофон, начинаю петь. И ко мне подходит взрослый человек с достаточно заплывшими глазами. И говорит мне: "Я тебя не люблю". Ну я пою дальше. Он берет, мою руку убирает и повторяет: "Я сказал, я тебя не люблю". Я говорю: "А я тебя не люблю. Отойди, пожалуйста. Я песню пою". В какой-то момент я начинаю заводиться. Схватил его за грудки. Нас начинают разнимать и говорят, да вы что, вы же оба крутые", – рассказал Гарик Харламов.
Канчельскиса вывели на улицу, Харламов отправился к бару "успокоить нервы". После этого футболист подошел к нему, и они спокойно поговорили.
"Он сказал, ты извини, мои дети тебя любят, а я нет. Потом дал визитку, а там написано – Андрей Канчельскис. Меня гордость взяла даже. В "Манчестер Юнайтед" он играл же?" – добавил Харламов.