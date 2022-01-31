"Я просто лежал посередине": зараженного неизвестным вирусом Харламова врачи сутки продержали в коридоре

Недавно резидент Comedy Club Гарик Харламов вернулся из Сочи, где вел корпоративную вечеринку. После этого артист слег с неизвестной заразой. Как он подозревает сам, зараза прилипла к нему через микрофон, который он передавал от одного гостя вечеринки другому.
Как выяснилось позже, у Харламова свиной грипп. В свежем интервью на ютуб-канале DASH комик признался, что болезнь протекала очень тяжело. У него было спутанное сознание и поднималась температура до 39,9. В какой-то момент Гарик Харламов понял, что самостоятельно справиться с болезнью ему не удастся.
"Когда я перестал понимать, где я и что, приехала бригада скорой помощи, меня госпитализировали на какое-то время, взяли анализы, естественно, на ковид, потому что непонятно, в какую палату меня должны были положить. И сутки я пролежал в приемной, просто ходили мимо люди, я просто лежал посередине, и потом пришли анализы", – рассказал Харламов.
При этом артист удивился, что подхватил именно этот вирус в самый расцвет пандемии коронавируса.
В последнее время Гарику Харламову не везет в плане иммунитета. В новогодние праздники он выходил в эфир и оправдывался перед коллегами из-за пропущенной встречи. Тогда Харламов заявил, что помимо ковида на планете остались ангина и грипп, не уточнив своего диагноза.