"Без обид": Крутой публично унизил безголосого сына Королевой

Игорь Крутой не оценил вокальные данные Архипа Глушко и посоветовал присмотреться к шесту, а не микрофону.

Сын Наташи Королевой и Тарзана уже достаточно давно пытается покорить мир эстрады. Мать во всем поддерживает Архипа, однако молодой человек никак пока что не может произвести впечатление на зрителей. Так, музыкальный талант Глушко множество раз уже подвергался критике. Однако парень не сдается и готов идти до конца.

Кстати, наследник Королевой имеет и запасной план. Молодой человек помнит о деятельности своего отца и также стремится преуспеть в танцах на шесте. Но все же на первом месте для Архипа – это мечта повторить ошеломляющий успех звездной мамы.

Как оказалось, не оценили пение Архипа не только недоброжелатели, но и близкие друзья семьи. Так, Игорь Крутой, который находится в приятельских отношениях с Наташей Королевой, резко высказался по поводу вокальных данных Глушко-младшего. В прямом эфире шоу "Две звезды" композитор буквально катком проехался по наследнику певицы. Он намекнул, что у Архипа нет голоса и в следующих раз ему лучше блеснуть другим талантом, а именно танцем на шесте. "Наташ, без обид", – обратился Крутой к подруге.