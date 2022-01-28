Джоли кусает локти: Разведенного Питта застукали с новой пассией

После развода Анджелина Джоли и Брэд Питт могли помириться тысячу раз, но гордая актриса выбрала войну. Любви пришел конец.

Судебные заседания, запреты, интриги, раздел имущества — что только не пережили Анджелина Джоли и Брэд Питт за последние годы. Уже несколько лет артисты пытаются найти компромисс и не находят. Фанаты надеялись, что за пеленой вражды экс-супругов еще теплится искра любви, но все оказалось иначе.

В Сеть проникли уникальные сведения о том, что Брэд Питт закрутил роман со своей соседкой — певицей и моделью Люкке Ли. Ни он, ни она комментариев по этому поводу не давали, однако просто так сплетни не появляются. В январе парочку застукали на свидании в итальянском ресторане.

Очевидно, теперь Анджелина Джоли кусает локти, ведь своим поведением Брэд Питт показал, что есть и другие красотки ничем не хуже. Известно, что новой пассии актера 35 лет, у Люкке Ли есть маленький ребенок. По слухам, певица встречается с кинозвездой уже много месяцев.

Тем временем фанаты продолжают обсуждать отношения Анджелины Джоли и певца The Weeknd. Артистка не афиширует связь с темнокожим приятелем, но эмоционально реагирует на слова о нем. Как писали "Дни.ру", звезда ответила на щекотливый вопрос о предполагаемом бойфренде.



Напомним, у Анджелины Джоли есть дочь, которая очень скучает по своему отцу. Ей не хватает общения с Брэдом Питтом, а родительские разборки совсем не радуют.