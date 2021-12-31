"Отчаянно": Двуполая дочь плюнула в скандалистку Джоли

Голливудская дива Анджелина Джоли ведет упорную борьбу с Брэдом Питтом. Кто бы мог подумать, что непримиримая война артистов скажется на их общей дочери.

За что боролась — на то и напоролась. Это выражение удивительным образом отражает ситуацию, в которую попала Анджелина Джоли. Звезда так усердно пыталась отнять у экс-супруга детей, что заставила своего ребенка страдать. Дочь актрисы Шайло практически плюнула в свою мать, не желая принимать ее сторону в конфликте с Брэдом Питтом.

Длительные судебные тяжбы, ограничения, скандалы сделали больно подростку, который просто хотел родительского тепла. Выяснилось, что Шайло "отчаянно хочет увидеться с отцом", но ей приходится довольствоваться лишь редкими и краткосрочными встречами, ибо так закреплено юридически.

Инсайдер сообщил зарубежным СМИ, что ребенок не собирается отворачиваться от отца вопреки всему. Так что Анджелина Джоли должна решать, что ей важнее — победа над бывшей любовью или устойчивая психика дочери. Звезда судится с экс-супругом слишком много лет. Некоторым фанатам актрисы кажется, что эта война никогда не кончится.

Между тем, эмоциональный фон Шайло действительно требует внимания. Долгое время ребенок позиционировал себя как двуполого человека, называл себя Джоном. Будучи по природе особой женского пола, девочка одевалась в пацанскую одежду, коротко стриглась, занималась боевыми искусствами.

Лишь недавно наследница Анджелины Джоли появилась на публике в платье, сделала макияж и женственную прическу. Определилась с полом дочь артистки или же это был очередной эксперимент — покажет время.