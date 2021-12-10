Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Пятница
10 декабря
Лента новостей
14:38
Скрытная Кабаева рассекретила имя официального мужа
14:32
"Ради детей": Джоли мешает Питту закрутить новый роман
14:17
Отчаявшаяся Миддлтон публично обратилась к Маркл: Как сильно мы нуждаемся друг в друге!
14:16
Депутат Госдумы Матвейчев: Запад хочет стравить Россию и Турцию
14:09
"Кочевала от одного к другому по рукам": откачавшая жир Борисова рассказала о домогательствах
13:51
"За мной следят": Анита Цой погрязла в долгах
13:51
"Как мужик матерится": Молодящуюся Андрееву крепко приложили за нецензурную брань
13:48
В Челябинске из-за аварии на теплосетях машину залило кипятком
13:38
Гибель ребенка, сын-аутист: что стало с сестрой Наташи Королевой, которая с ней на одно лицо
13:37
"Можно взасос?": женатый Чумаков позволил себе лишнее с известной ведущей
13:32
"Разведцели": военный эксперт оценил инцидент с кораблем ВМС Украины у Керченского пролива
13:29
25-летняя дочь Мадонны разделась на капоте: Будь девственницей и блудницей!
13:20
Названа точная дата выхода седьмого сезона сериала "Сваты"
13:13
В Крыму обвинили Украину в провокации "горячего конфликта в центре Европы"
13:12
Преступление и наказание: мужчина избил пнувшего калитку подростка и попал на видео
13:02
Рапунцель из "Дома-2" вынудила работать мужа-стриптизера
12:53
"Эстетика тонкого гибкого тела": Начавшая новую жизнь Шнурова показала шикарные формы
12:50
В Москве неизвестный ранил ножом мужчину у метро
12:49
"Какая ж ты упрямая!": Киркоров сцепился с Валерией на съемках
12:39
"Надо сжечь": артистов из "Голубого огонька" жестко унизили
12:36
Публика обеспокоена состоянием здоровья Волочковой: Писать теперь осторожно
12:31
Не Марк Григорьевич: настоящее еврейское имя Рудинштейна вскрылось только перед кремацией
12:31
Охмуренная Шаляпиным богачка Васильева: Поубивает ради наследства
12:17
Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
12:09
С чистого листа: Как живет Михаил Шац после развода с Татьяной Лазаревой
12:00
Одинокому Корчевникову пришлось согласиться на свадьбу с пожилой актрисой
11:56
"Как будто после пластики": Признавшуюся во лжи Пынзарь перестали узнавать
11:51
Молится за детей: стало известно о готовности Голубкиной к смерти
11:46
В Петербурге боец ММА избил полицейских
11:46
Варнава сорвалась на мат при виде оголившегося любовника
11:24
"Градского тоже привозили на съемки на носилках": сын Сафронова о состоянии Билана после пьяного скандала
11:21
Жизнь с мамой в двушке, интим с певцом и мысли о ребенке: что происходит с Сергеем Соседовым
11:19
Пышногрудая Пегова показала себя в бикини: Лучше прикройтесь
11:14
На Алтале разбился вертолет
11:05
Заговорившая о бесплодии Дженнифер Энистон: Неприятное дерьмо на глазах у всего мира
11:02
"Вещь со сроком годности": Затравленная Хилькевич заговорила о смерти
10:57
В Москве на свадьбе приезжих произошла массовая потасовка
10:48
Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
10:46
"Это глупость": одинокая Бородина взорвалась из-за замужества Орловой
10:46
"Покой и депрессия": заговорили о смерти Райкина
10:17
"Он ушел позавчера...": в семье Асмус случилось большое горе
10:01
"Увядает тело": что происходит с постаревшей Андреевой
09:49
Тяжелобольная Лазарева довела россиян до слез: Простая сибирская дурочка
09:35
В Минстрое нашли способ контролировать аренду жилья
09:24
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
09:24
Трагическая смерть жены, гибель дочери: что случилось с вдовцом Марины Левтовой
09:12
Писатель Лесев назвал главные победы Путина на переговорах с Байденом
08:53
Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ
08:52
66-летнюю Долину публично вывели на чистую воду: Я соврала
07:18
Собчак в странном наряде вывели на чистую воду: Были причины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина
Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит
После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление
В гробу видали: обиженные звезды плевали на похороны Рудинштейна
Пачка сигарет в день, тяжелая болезнь и холостяцкая старость: что случилось с 87-летней Алисой Фрейндлих
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ради детей": Джоли мешает Питту закрутить новый роман

"Ради детей": Джоли мешает Питту закрутить новый роман

После развода Брэд Питт так и не смог начать новые отношения. Оказалось, Анджелина Джоли вставляет ему палки в колеса.
прочитано 46 раз

Голливудский красавец Брэд Питт уже много лет считается завидным холостяком. После официального разрыва с Анджелиной Джоли в 2019 году личная жизнь артиста не давала покоя его фанатам. Мужчине приписывали несколько серьезных отношений, но в действительности он так и не смог обрести счастье в любви.

ПО ТЕМЕ

Питт обеспокоен состояниям дочери от Джоли после слухов о смене пола: Боится влияния Голливуда

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Американский таблоид решил разобраться, почему импозантный актер до сих пор один. Нашелся инсайдер, который рассказал о желании Брэда Питта найти вторую половинку. Выяснилось, что мужчина был бы рад закрутить плодотворный роман, но этому мешает несколько факторов.

Первый из них — Анджелина Джоли. Пока идут надоедливые суды за детей и экс-супруга выступает противницей, Брэду Питту сложно окунуться в романтические чувства. Сначала он хочет помириться с бывшей любовью, но они не могут расставить точки над i.

"Брэд надеется, что однажды он и Анджелина найдут способ простить друг друга и двигаться вперед, как минимум ради детей", — поделился источник, близкий к артисту.

Также стало известно, что холостяка напрягают сплетни, которые разнесутся о его личной жизни, если он с кем-то посидит за столиком в кафе. К тому же экс-супруг Анджелины Джоли терпеть не может период, который предшествует началу серьезных отношений.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vickie Flores / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 14:32 Источник: US Weekly ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Питт оказался на грани жизни и смерти из-за Джоли

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Увядает тело": что происходит с постаревшей Андреевой

Телеведущая выложила фото без макияжа
Шоу-бизнес

Появились новые данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Все изменилось

Певица не выходит на связь
Шоу-бизнес

Не Марк Григорьевич: настоящее еврейское имя Рудинштейна вскрылось только перед кремацией

Что скрывал продюсер
Шоу-бизнес

Трагическая смерть жены, гибель дочери: что случилось с вдовцом Марины Левтовой

Юрий Мороз столкнулся с еще одной трагедией после смерти жены

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса

Спорт

"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния

Регионы

В Челябинске из-за аварии на теплосетях машину залило кипятком
В Петербурге боец ММА избил полицейских
На Алтале разбился вертолет
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+