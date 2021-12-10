"Ради детей": Джоли мешает Питту закрутить новый роман

После развода Брэд Питт так и не смог начать новые отношения. Оказалось, Анджелина Джоли вставляет ему палки в колеса.

Голливудский красавец Брэд Питт уже много лет считается завидным холостяком. После официального разрыва с Анджелиной Джоли в 2019 году личная жизнь артиста не давала покоя его фанатам. Мужчине приписывали несколько серьезных отношений, но в действительности он так и не смог обрести счастье в любви.

Американский таблоид решил разобраться, почему импозантный актер до сих пор один. Нашелся инсайдер, который рассказал о желании Брэда Питта найти вторую половинку. Выяснилось, что мужчина был бы рад закрутить плодотворный роман, но этому мешает несколько факторов.

Первый из них — Анджелина Джоли. Пока идут надоедливые суды за детей и экс-супруга выступает противницей, Брэду Питту сложно окунуться в романтические чувства. Сначала он хочет помириться с бывшей любовью, но они не могут расставить точки над i.

"Брэд надеется, что однажды он и Анджелина найдут способ простить друг друга и двигаться вперед, как минимум ради детей", — поделился источник, близкий к артисту.

Также стало известно, что холостяка напрягают сплетни, которые разнесутся о его личной жизни, если он с кем-то посидит за столиком в кафе. К тому же экс-супруг Анджелины Джоли терпеть не может период, который предшествует началу серьезных отношений.