В самое сердце: Джоли впервые ответила на вопрос о новом романе

Голливудская дива Анджелина Джоли креативно отреагировала на слова об отношениях с артистом The Weeknd.

После развода с Брэдом Питтом у Анджелины Джоли произошел бурный личностный рост. Несмотря на судебные тяжбы и воспитание непростых детей, звезда преуспела во многих сферах. Она стала еще краше визуально, опытнее в быту, да и не раз потрясала фанатов фееричными съемками в кино. Кроме того, личная жизнь актрисы устроилась благоприятным образом. Анджелина Джоли вступила в романтичный союз с певцом The Weeknd.

На днях прошла презентация фильма "Вечные", в котором артистка исполнила одну из ведущих ролей. Пользуясь случаем, один из корреспондентов осторожно спросил у звезды о "дружбе" с популярным мужчиной. Журналист полюбопытствовал, что сильнее интересует детей Анджелины Джоли: новый кинопроект матери или же ее отношения с The Weeknd.

Эффектная брюнетка не смогла сдержать чувств, когда ее поставили в тупик. Ранее она не комментировала новый роман на камеру, а щекотливый вопрос попал в самое сердце. На лице звезды всплыла хищная улыбка, выдающая эмоциональный подъем. "Дети очень взволнованы этим фильмом, если вы спрашиваете об этом", — дерзко ответила Анджелина Джоли.

Как писали "Дни.ру", актриса старше предполагаемого избранника на 15 лет. Ее часто замечают вместе с певцом The Weeknd, однако любовную связь между собой официально они не подтверждали. Кроме того, Анджелина Джоли почему-то проводит время с бывшим мужем Джонни Ли Миллером.