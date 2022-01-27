"Смотреть на все это грустно и печально": Борисова крепко приложила осрамившуюся Волочкову

Дана Борисова поддела танцовщицу. В своем микроблоге она порассуждала о поведении звездной блондинки и ее новом возлюбленном – банщике Сергее.
Теледива полагает, что Анастасия Волочкова нуждается в помощи. По ее мнению, было бы хорошо, если бы знаменитости помог ее избранник. Дана Борисова отметила, что специально не реагировала публично на тему громкого скандала. По ее словам, она убеждена, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Теледива заявила, что в случае с Анастасией Волочковой, "смотреть на все это грустно и печально". По словам знаменитости, позорный случай "зашутили", а "королева шпагата" еще и подзаработала денег на громком скандале.
Ведущая задалась вопросом — сможет ли избранник балерины воздержаться от злоупотребления алкоголем? "Как считаете, станет ли очередной любимый человек Анастасии наконец-то тем, кто откровенно и без малодушия попробует сказать правду в глаза или станет очередным случайным альфонсом-собутыльником?", — поинтересовалась звезда у подписчиков.
Напомним, скандал на борту самолета произошел из-за того, что Анастасия Волочкова оказалось надеть маску в салоне. По прилету в Москву танцовщицу и ее спутника ждали стражи порядка. Балерина вместе с Сергеем провели несколько часов в отделении полиции.