"Меньше надо пить!": Борисова плюнула в оскандалившуюся Волочкову

Дана Борисова прокомментировала недавний скандал с участием Анастасии Волочковой и посоветовала балерине избавиться от алкогольной зависимости.

Недавно Анастасия Волочкова оконфузилась в самолете. Так, балерина устроила скандал, отказавшись надеть маску. Также сообщалось, что женщина находилась в нетрезвом состоянии. Прокомментировать случившееся решила Дана Борисова. По мнению телеведущей, у Волочковой серьезные проблемы с алкоголем. Дана даже уверена, что это зависимость. "Меньше надо пить", – с иронией произнесла Борисова.

Кстати, сама прима Большого театра отказывается признавать свою вину. Она считает, что конфликт произошел из-за бортпроводника. Такого же мнения придерживается возлюбленный Анастасии. По его словам, Волочкова просто общалась с фанатами, а в какой-то момент ненадолго сняла маску, чтобы попить. Именно в тот момент подбежали стюардессы и начали снимать звезду на камеру. Сергей же попытался отстоять честь избранницы, потребовав, чтобы они показали, как пить кофе в маске.

Стоит отметить, что Анастасия собирается бороться за свою честь. Так, она планирует подать в суд на провокаторов, которые ее еще и оклеветали. Так, она заявила, что ей подорвали репутацию, потратили ее время и задержали за общение с детьми, которые хотели познакомиться поближе с именитой балериной. "Я это так не оставлю", – возмущается Волочкова.