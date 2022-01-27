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Шоу-бизнес
"Упал огромный сук": Лазарев подверг себя смертельной опасности ради дерьма

"Упал огромный сук": Лазарев подверг себя смертельной опасности ради дерьма

Сергей Лазарев отдыхает на Коста-Рике. Оттуда певец делится красочными фото и видео. Однако один из последних роликов заставил поклонников ахнуть.
прочитано 256 раз

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта артист сообщил, что подвергся жуткой опасности. Беспечная прогулка могла стоить ему жизни.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

"Только что там, где мы прошли, упал огромный сук! Так, где я вам показывал навоз. Пронесло!", – рассказал Сергей Лазарев. Можно только представить, что могло произойти, если бы звезде на голову все же рухнул бы злополучный сук. К счастью, судьба отвела от певца беду.

Ранее исполнитель восхитил поклонников горячими фото с отдыха. На них он предстал с голым торсом и в красных плавках. Снимки вызвали бурную реакцию подписчиц, которые засыпали музыканта комплиментами. Также Сергей Лазарев сообщил, что лишился любимых плавок, забыв их в душевой комплекса.

Примечательно, что с кем отправился на отдых, певец не рассказывает. Отметим, что музыкант предпочитает проводить время в мужской компании и не спешит жениться. Недавно Сергей Лазарев был замечен в компании молодого парня. Кроме того, холостяк слился со своим другом Алексом Малиновским.

Напомним, не так давно у друзей произошла размолвка. Партнеры по бизнесу и сцене перестали выкладывать совместные фото с отдыха и демонстрировать свою дружбу. Россияне решили, что отношениям друзей настал конец. Но теперь, кажется, звезды воссоединились.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 18:56 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

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