"Жарко в одежде!": Сергей Лазарев остался без трусов

Певец похвастался снимками с отдыха. На них он запечатлен в красных плавках и с голым торсом. "Термальные источники "Табакон" у действующего вулкана Аренал в Коста-Рике! Невероятное удовольствие и тотальный релакс!", – поделился артист.
По словам Сергея Лазарева, в этих водах он очистился и наполнился. Также исполнитель признался, на отдыхе в жаркой стране почти все время ходит в таком виде. "Ну жарко тут в одежде!", – отметил он. Музыкант констатировал, что его красные плавки вновь вызвали кучу споров и комментариев.
Сергей Лазарева объяснил, что не надевает там шорты, поскольку они пузырятся в воде, и потом ему неприятно ходить в них – мокрых и холодных. Кроме того, в шортах загар получается до колен.
Также певец рассказал, что остался все же без своих любимых плавок. "К сведению всех противников мои красных труселей, могу вас порадовать, я их благополучно забыл в душевой в этом комплексе! Но у меня есть еще, но другого цвета", – поделился Сергей Лазарев.