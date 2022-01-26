"Нужно полечиться": взмокший Лазарев показал горячие развлечения на камеру

Например, сегодняшний день артист решил провести в джунглях, чтобы "релакснуть" и не упустил возможности записать этот процесс на камеру. Оставшись в одних красных плавках, артист нырнул в горячую воду термальных источников Табакон и в момент купания поделился с подписчиками, как "кайфует" от происходящего.
Несколько раз артист восторженно рассказал о высокой температуре воды у подножия вулкана Ареналь, её пользе для здоровья и "кайфовом" состоянии, которое он испытывает в этот момент. Беспрестанное повторение одних и тех же фраз навело Сергея Лазарева на мысль, что ему пора полечиться, а термальные источники – отличное для этого место.
Устав лежать в тепле, исполнитель хита "В самое сердце" решил добавить в свой день немного экстрима: артист расположился в весьма сексуальной позе прямо под струями мощного водопада.
"Кайф!", – подписал видео Лазарев.
Сергей Лазарев признался, что провел на термальных источниках несколько час и с трудом заставил себя покинуть это райское место.
С кем проводил время в джунглях и кто постоянно снимал его на видео, артист на рассказал. Стоит отметить, что музыкант предпочитает проводить время в мужской компании и не не спешит жениться. Недавно Лазарев был замечен в компании молодого парня. Кроме того, холостяк слился со своим другом Алексом Малиновским.