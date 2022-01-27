"Они не имели право": над нарушившим закон Харламовым нависла беда

Стало известно, что блогер Анна Полякова подала в суд на Гарика Харламова из-за того, что увидела свое фото в одном из выпусков Comedy Club. Со звездой "Инстаграма" никто заранее не обсудил, можно ли показать кадр с ней на всю страну или нет. Она требует от юмориста, компании Comedy Club Production и телеканала "ТНТ" один миллион рублей.
"Тут не столько Гарик Харламов, сколько Comedy Club Production должны были запросить согласие у Анны Поляковой на использование ее изображения. В свою очередь, они нарушили в нарушении 150 статьи гражданского кодекса и 152.1", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тимур Кадиев.
Юрист рассказал, что может попросить девушка за то, что комик и некоторые люди, оставшиеся за кадром, нарушили закон, когда продемонстрировали лицо человека, который их об этом не просил. Оказалось, есть несколько вариантов развития событий.
"Анна Полякова имеет права требовать признания незаконным использование ее изображения, а также она имеет право запретить использование этого изображения, а также требовать удалить фрагмент, где есть ее изображение. Помимо этого она имеет право взыскать упущенную выгоду, а также взыскать компенсацию морального вреда. Они не имели право использовать ее изображение, то есть перед использованием ее изображения необходимо затребовать согласие человека. В данном случае идет нарушение статьи", – высказался эксперт.