Обидел блогера: неосторожная шутка может обойтись Харламову в миллион рублей

Кажется, в жизни известного комика Гарика Харламова началась чёрная полоса. Не успел шоумен окрепнуть после болезни, новая напасть – на него подали в суд.

В начале января в Мещанском суде Москвы зарегистрировали иск к знаменитому комику и популярному комедийному шоу "Comedy Club". Один из эфиров программы разгневал некую блогершу Анну Полякову, которая охотно делится с подписчиками своими фотографиями.

Как известно, в шоу зрителям показывают миниатюры, так вот, в одной из них Гарик Харламов использовал снимок Поляковой без ее разрешение. Программа вышла в эфир, зрители посмеялись, а вот блогеру, судя по всему, было не до смеха. Девушку возмутило то, что ее фотографию на телеэкранах увидела вся страна, к тому же, по ее словам, из-за злосчастного выпуска комедийного шоу у нее начались проблемы в личной жизни. Вот она и решила решить все проблемы – с помощью обращения в суд.

С популярного шоу и Гарика Харламова блогер теперь требует миллион рублей за моральный ущерб. Сам юморист пока никак не отреагировал на ситуацию.

Это, судя по всему, не единственная проблема в жизни комика. Сначала он попал в больницу с сильнейшим жаром и даже лежал под капельницами, а в это время в Сети обсуждали его разрыв с новой возлюбленной звездой теленовеллы "Крепостная" Катериной Ковальчук. Преданные поклонники шоумена обвинили её в предательстве.



