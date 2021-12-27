Нужна срочная помощь: Отец-священник избитой жены Башарова погрязнул в нищете

Бывший тесть Марата Башарова обратился с мольбой к народу. Священник Владимир Копнин рассчитывает на финансовую поддержку.

Под Новый год у людей разные проблемы: у одних бриллианты мелкие, а другие мерзнут холодной зимой. Отец актрисы Екатерины Архаровой, которая приходилась женой Марату Башарову и пострадала от домашнего насилия, попросил срочной помощи у сердобольных россиян. В храме, где служит мужчина, не хватило денег на сезонную закупку дров для обогрева помещений.

Священник Владимир Копнин разместил в Сети объявление о сборе средств, каждый может внести посильный вклад в пользу нуждающихся. Отопительный сезон в божией обители требует внушительных затрат, поскольку расценки достаточно высоки. Без дров обойтись никак не получится.

Пока служителям храма удалось собрать около 25 тысяч рублей. Как сообщил бывший тесть Марата Башарова, эта сумма примерно в четыре раза меньше, чем требуется. Теперь игумен надеется на материальную помощь неравнодушных людей. Он принимает денежные переводы на банковскую карту.

Напомним, священник Владимир Копнин по-родственному поддержал дочь, когда ее жестоко избил Марат Башаров. О случившемся происшествии он узнал от племянницы, поскольку Екатерина Архарова не поддерживала с ним близкую связь. Служитель храма взывал к Богу с молитвами о здоровье наследницы и заверял СМИ, что всегда рад ее звонку.