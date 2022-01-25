"Стали мужем и женой": Паршута и Тишман поженились в необычном ЗАГСе

Многолетняя дружба двух звезд перетекла в бурный роман. Юлия Паршута и Марк Тишман стали прекрасной парой на радость поклонникам. Народ с нетерпением ждал, когда влюбленные сыграют свадьбу. В личном блоге артисты получали массу комментариев о том, что пора узаконить отношения.
Наконец, стало известно о церемонии бракосочетания. По требованиям фанатов Юлия Паршута и Марк Тишман обратились в ЗАГС. Однако они выбрали не классическое госучреждение, а развлекательный автомат под названием "Виртуальный ЗАГС".
За символическую плату паре выдали яркую листовку в виде свидетельства о браке и обручальные кольца из мармелада. Разумеется, свадьба была понарошку: юридической силы этот обряд не имеет. Юлия Паршута и Марк Тишман повеселились без обязательств прямо в торговом центре.
"Мы поняли, что больше не можем все скрывать... 14 декабря мы стали мужем и женой", — пошутила певица в личном блоге и показала видео.
Липовые молодожены надели друг другу на пальцы сладкие украшения и попробовали их на вкус, запивая травяным напитком. "Просто какие-то кишки натянули", — выразился о кольцах Марк Тишман.
Юлия Паршута отметила, что любовь сильнее формальностей. Видимо, на мировоззрение звезды повлиял ее прошлый брак с домашним тираном.