"Пытался душить и ломать ноги": популярная певица вспомнила ужасы домашнего насилия

Юлия Паршута – выпускница "Фабрики звезд" и известная певица, ее карьера идет в гору. Однако мало кто знает, что девушка много лет не могла вырваться из отношений с домашним тираном.

Артистка пришла на шоу Агаты Муцениеце "Честный развод" и рассказала об ужасах, которые ей пришлось пережить. Как отметила актриса, сначала все было как в сказке: мужчина красиво ухаживал, проявлял заботу и старался каждую свободную минуту посвятить любимой.

Затем пара стала жить вместе, и молодой человек был рядом с Юлией Паршутой постоянно: сопровождал в поездках, на гастролях, во время встреч с друзьями. Сначала певице очень нравилось такое внимание, но иногда все же хотелось побыть одной, но возлюбленный был против. Из-за тотального контроля начались частые ссоры, и тут мужчина раскрылся с новой стороны.

Парень Юлии Паршуты оказался очень злопамятным и не прощал ей ни одного неосторожного слова. В итоге он стал поднимать на девушку руку. "Пытался меня душить, ломать ноги, сбросить с высоты", – перечисляет певица.

Некоторые умники спросят, так почему же она не ушла? А звезда уходила, причем много раз. Парень каждый раз ее находил и возвращал, обещал исправиться и не обижать. При этом его издевательства становились изощренней.

Например, артистка говорит, что несмотря на побои, на ней почти никогда не оставалось синяков. При этом мужчина угрожал: если подруга пойдет в полицию, он устроит ей "веселую" жизнь и развернет всю историю против нее.

Лишь спустя десять лет отношений Юлия Паршута смогла окончательно уйти от тирана. Певица сменила все номера, переехала в элитный ЖК с хорошей охраной и еще долго боялась случайно встретить своего насильника на улице.