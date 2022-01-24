Хлебникова покажет россиянам изуродованное пламенем лицо

Российская певица Марина Хлебникова после пожара еще ни разу не выходила в свет, хотя ее выписали.

19 ноября прошлого года двухэтажная квартира Марины Хлебниковой сгорела, чудом выжившая артистка была экстренно госпитализирована с множественными ожогами.

Сейчас Хлебникову выписали, однако она продолжается скитаться по знакомым, так как жить в обугленной квартире просто невозможно, там нужно делать капитальный ремонт, требующий немалых вложений.

Ведущий Андрей Малахов даже предлагал россиянам скинуться на ремонт квартиры Хлебниковой, однако его идею мало кто поддержал.

Недавно Марина Хлебникова выступила по телефонной связи в эфире программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1". Россияне жаждут увидеть ее лицо, но пока это нереально.

По данным врачей, у Хлебниковой серьезное поражение кожных покровов, скорее всего нужна будет пересадка. Дочь артистки Доминика рассказывала, что маме делали пластику. Выходит, что лицо артистки было изуродовано пламенем, если потребовались такие радикальные меры.

Сама же Хлебникова по аудиосвязи успокоила поклонников и отметила, что у нее с лицом все в порядке.

Врач Сергей Длин уверен, что после пластических операций Хлебникова сможет появляться в свет. По словам эксперта, срок восстановления займет около трех-пяти месяцев. Тогда то обгоревшая артистка наконец и сможет показать россиянам свое лицо.