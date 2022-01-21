"Под контролем врача": подробности о состоянии перенесшей операцию звезды "Кривого зеркала"

В Сети обсуждают фотографии исхудавшего Александра Морозова. Диетолог Анастасия Плещева высказалась на этот счет.

Когда-то Александр Морозов ассоциировался у миллионов россиян не только с "Кривым зеркалом", визитной карточкой которого он являлся, но и с большими формами. Многие запомнили его как пухлого и веселого актера. Сейчас же артист выглядит совсем иначе.

За два года звезда избавилась от 66 лишних килограммов. Вместо 140 килограммов он теперь весит 74. Поклонники восхищаются силой воли своего кумира и оставляют ему приятные комментарии под постом. Но некоторые стали переживать за его состояние здоровья. А зря! Специалист дал понять, что знаменитость чувствует себя прекрасно.

"Про Александра Морозова я могу, на самом деле, сказать точную информацию. Известные факты, он не скрывает, и я сама с ним была на одной из передач, где он рассказал, каким образом он похудел. Это была бариатрическая операция. Опасности никакой нет, он это делал под контролем докторов. Поэтому я здесь проблем не вижу", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анастасия Плещева.

Диетолог посоветовал посмотреть передачу "За гранью" с его участием. Оказывается, там Морозов и поделился секретом стройности.

"Все же зависит от контроля. Если это делается под грамотным контролем врача и без отказа от суточного нормального потребления килокалорий для конкретного человека, то проблем я здесь никаких не вижу", – подытожил эксперт.