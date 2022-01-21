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Шоу-бизнес
"Три дня реанимации": Резко исхудавшая звезда "Кривого зеркала" зачахла от спиртного

"Три дня реанимации": Резко исхудавшая звезда "Кривого зеркала" зачахла от спиртного

Сбросивший десятки кг Александр Морозов потерял много крови. Артист из шоу "Кривое зеркало" чуть не умер.
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Из 150-килограммового толстяка Александр Морозов превратился в подтянутого красавца. Операция по уменьшению желудка помогла ему сбросить огромную жировую массу всего за два года. В короткие сроки звезда "Кривого зеркала" добилась стройной фигуры, но наказы врачей исполнять не стала.

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Медики строго-настрого запретили юмористу грешить со спиртным, ведь ему отключили часть кишечника. Но Александр Морозов слишком любил крепкие 40-градусные напитки, поэтому плюнул на советы. Ежедневно он употреблял до двух стаканов алкоголя. Водка и виски медленно, но метко убивали мужчину.

Как результат — звезда зачахла от пагубной привычки. На своем опыте артист "Кривого зеркала" узнал, каково висеть на волоске от смерти. Врачи подоспели вовремя.

"Я заработал себе язву, три дня жесточайшей реанимации. Меня просто вытащили с того света. Я реально мог умереть. Я потерял столько крови, вы себе представить не можете", — пожаловался Александр Морозов.

Сумев встать на ноги, выживший полностью исключил спиртное. В итоге друзья — собутыльники перестали ему звонить, а некоторые и вовсе с ним попрощались. Поначалу было тяжело сдерживать пристрастие к алкоголю, но со временем стало легче. Жизнь заиграла новыми красками, в голове появились интересные мысли.

"Алкашу трудно принимать этот мир заново. Это как новое рождение", — выразился комик из шоу "Кривое зеркало".

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 12:53 Источник: Youtube/"ПЧЁЛКА" ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость943601
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Клоун. И на сцене, и в жизни. Еще и страшный, как ядерная война.
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