Пугачева внезапно выставила Нюшу за дверь: Больно и обидно

Знаменитость решила вспомнить начало своего пути. Она напомнила поклонникам, что пыталась пройти отбор на популярное шоу "Фабрика звезд". Артистка так и не смогла попасть туда, о чем, как оказалось, ее подписчики не знали. Она сообщила, что в то время смотрела на многие вещи совсем иначе.
Например, гастроли тогда казались ей сказкой. Она была уверена, что ее будут встречать поклонники с букетами, все будут аплодировать, отели окажутся дорогими и роскошными, а лимузины будут встречать повсюду. Выяснилось, что все совсем не так. По словам Нюши, тогда она жила и спала в такси и на полу, выступала в полуразрушенных залах. Иногда маленькой девочке даже приходилось петь в клубах.
В какой-то момент будущая знаменитость решила попытаться пройти отбор в популярную программу. Из-за того, что уже тогда она достаточно много работала, огромная очередь окончательно утомила начинающую артистку. Она очень боялась и переживала. Нюша отметила, что была готова исполнить известную композицию Кристины Агилеры, но ее попросили продолжить и спеть на русском языке.
Тогда артистка не нашла ничего лучше, чем спеть хит Аллы Пугачевой, которая сидела в жюри. Судя по всему, Примадонна оказалась не в восторге от этого шага. Нюше указали на дверь, но Алла Борисовна обратилась к ней. Звезда отечественной эстрады сказала, что она – еще совсем маленькая, а есть те, кому необходимо пройти уже сейчас. "Больно и обидно", – описала свои эмоции певица.