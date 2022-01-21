Пугачева внезапно выставила Нюшу за дверь: Больно и обидно

Певица Нюша была крайне популярна в середине 2000-х и остается по сей день. На личный блог дивы подписаны пять миллионов человек.

Знаменитость решила вспомнить начало своего пути. Она напомнила поклонникам, что пыталась пройти отбор на популярное шоу "Фабрика звезд". Артистка так и не смогла попасть туда, о чем, как оказалось, ее подписчики не знали. Она сообщила, что в то время смотрела на многие вещи совсем иначе.

Например, гастроли тогда казались ей сказкой. Она была уверена, что ее будут встречать поклонники с букетами, все будут аплодировать, отели окажутся дорогими и роскошными, а лимузины будут встречать повсюду. Выяснилось, что все совсем не так. По словам Нюши, тогда она жила и спала в такси и на полу, выступала в полуразрушенных залах. Иногда маленькой девочке даже приходилось петь в клубах.

В какой-то момент будущая знаменитость решила попытаться пройти отбор в популярную программу. Из-за того, что уже тогда она достаточно много работала, огромная очередь окончательно утомила начинающую артистку. Она очень боялась и переживала. Нюша отметила, что была готова исполнить известную композицию Кристины Агилеры, но ее попросили продолжить и спеть на русском языке.

Тогда артистка не нашла ничего лучше, чем спеть хит Аллы Пугачевой, которая сидела в жюри. Судя по всему, Примадонна оказалась не в восторге от этого шага. Нюше указали на дверь, но Алла Борисовна обратилась к ней. Звезда отечественной эстрады сказала, что она – еще совсем маленькая, а есть те, кому необходимо пройти уже сейчас. "Больно и обидно", – описала свои эмоции певица.

