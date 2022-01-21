"Жарко": Галкин показал ночное видео с мокрой Пугачевой

Алла Пугачева уже достаточно давно покинула сцену. Любимая артистка полностью посвятила себя детям и супругу.

Примадонна редко ходит на мероприятия, не участвует в концертах и даже на важные даты друзей приходит лишь как гость, чтобы посмотреть на выступления коллег из зрительного зала. Судя по всему, такое положение дел сейчас для нее наиболее комфортно. При этом личный блог у знаменитости есть. Иногда там появляются публикации, которые тут же разлетаются по Сети.

Чаще всего кадры с Аллой Пугачевой можно увидеть в ее фанатских аккаунтах или в блоге супруга. Максим Галкин постоянно делится в поклонниками видео их развлечений с детьми, а иногда на них появляется и сама Алла Борисовна. На этот раз так и случилось.

В личном блоге пародиста появилось видео с супругой. На кадрах Примадонна стоит в пуховике с капюшоном под мокрым снегом. Она улыбается и постепенно начинает раздеваться, начиная с капюшона, который прикрывает ее пышную прическу. "Скоро весна! Жарко", – говорит при этом звезда отечественной эстрады.

Публика тут же начала переживать за Аллу Пугачеву. Поклонники указали, что она могла совсем промокнуть и заболеть, а снимать головной убор и вовсе было необязательно. "Красавица. Берегите себя, а то совсем мокро", "Не надо раздеваться, холодно пока", "Алла Борисовна, такое даже в шутку не стоит. Холодно же", – прокомментировали заботливые подписчики Максима Галкина.

