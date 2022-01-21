Она родила ему сына, а он оставил ее с младенцем на руках: что стало с экс-возлюбленной Певцова

Лариса Блажко была не только первой серьезной любовью артиста, но и матерью его первого ребенка

Уже почти 30 лет Дмитрий Певцов женат на своей единственной официальной супруге Ольге Дроздовой. Сегодня их союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако мало кто помнит, что ради нынешней возлюбленной артист в свое время порвал с актрисой Ларисой Блажко, которая подарила ему наследника, и оставил ее с маленьким ребенком на руках.

Блажко и Певцов познакомились во время поступления в ГИТИС. Девушка так и не смогла пройти вступительные, однако все однокурсники Дмитрия знали ее в лицо – возлюбленные практически не расставались. А позже Ларисе все-таки удалось поступить в институт на заочку.

Родители актера не были в восторге от его раннего союза, но влюбленным было все нипочем. Они жили в общежитии, планировали совместное будущее и какое-то время были счастливы. Однако после появления на свет наследника все изменилось. Даниил родился в 1990 году, а меньше чем через год его отец познакомился с Ольгой Дроздовой на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Вскоре Дмитрий и Лариса расстались.

Блажко перебралась в Канаду вместе с сыном и там все быстро наладилось. Женщина устроилась работать в театр, отучилась на психоаналитика в местном ВУЗе и вернулась на родину только в 2002 году. К тому же, экс-спутница актера вышла замуж и снова стала мамой.

Поначалу Певцов считал, что не имеет к сыну никакого отношения. Однако надолго из жизни бывшей семьи он не исчез. Как ни странно, этому поспособствовала его новая возлюбленная Ольга Дроздова, которая убедила актера наладить связь с наследником. По мере взросления Даниил осознал, что хочет пойти по стопам знаменитого отца и тоже стать актером. Несмотря на сомнения родителя, молодой человек со второго раза поступил в ГИТИС, стал актером труппы Театра Луны и снялся в трех сериала вместе с отцом. Однако жизнь Даниила оборвалась, когда ему было всего 22 года.

Трагическая случайность произошла 25 августа 2012 года. Наследник артиста выпал с балкона на дружеской вечеринке, получил много травм, пережил клиническую смерть и две серьезные операции. 3 сентября Даниил скончался. Гибель сына стала жутким потрясением для обоих родителей.

Сейчас Ларисе Блажко 58 лет. Если о личной жизни женщина предпочитает не распространяться, то о работе рассказывает довольно часто. Уже несколько лет бывшая возлюбленная Певцова занимается продюсированием и периодически появляется в собственных проектах. Кроме того, у женщины растет 16-летняя дочка Алиса Устенко. Возможно, девочка тоже решит связать жизнь с миром кино, ведь актерский опыт у нее уже есть. В 2018 году Лариса Блажко писала о том, что ее наследница исполнила небольшую роль в сериале.