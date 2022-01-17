"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили

Солист "Несчастного случая" Алексей Кортнев некоторое время назад выступил в подкасте. Артист порассуждал о нынешних тенденциях в мире музыки. Его собеседник негативно высказался о Ларисе Долиной, которая непримиримо относится к молодым вокалистам, а также в диалоге речь зашла про личность Дмитрия Певцова.
Поводом для этого стала ситуация, когда актер сболтнул гадости в адрес некоторых представителей современности. В минувшем году Дмитрий Певцов объявил, что отдельных людей из рэп-индустрии надо отправлять за решетку на перевоспитание. Реплика вызвала настоящий ажиотаж, и мужчину осудили за его позицию от мала до велика.
"Порекомендовал нашим рэперам присесть на пару лет, чтобы подумать о том, что они поют. Тут просто слов нет. Хочется как бы вставить кляп человеку, который такое произносит", — смачно приложил звезду музыкант Алексей Кортнев.
Певцов счел нужным строжайше карать рэперов, поскольку нашел в их треках вопиющие демонические проявления. Категоричное мнение мужчина публично отразил в телепередаче для православных. Как выразился артист, после тюремного срока рэперы смогут пересмотреть свое творчество и переключиться на иные профессии — работать руками с пользой для России.
Напомним, недавно в инстаграм-аккаунте актера разгорелся конфликт из-за Ларисы Долиной. Дмитрий Певцов разместил видео с участием знаменитости. Пользователи Сети бросились осыпать блондинку едкими замечаниями.