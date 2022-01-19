Знакомство со Шпицей повергло Певцова в шок

Актриса не раз делилась забавными история, которые с ней происходили. Например, с ней часто знакомятся на улице подростки, принимая звезду за ровесницу. По словам звезды, это ее вечная проблема.
Теперь Катерина Шпица поделилась еще одним смешным случаем. Она должна была сниматься с Дмитрием Певцовым в фильме "Ангел в сердце". Примечательно, что до начала работы над общим проектом они не виделись. Знакомство коллег получилось довольно необычным.
Артистка рассказала, что в первый съемочный день Дмитрий Певцов зашел в вагончик, чтобы познакомиться с ней. Увидев Катерину Шпицу, он остолбенел. Знаменитость отметила, что все его мысли читались на лице. Но звезда его успокоила, призвав не волноваться. "Я уже мать!", – сказала коллеге актриса.
Напомним, в сентябре прошлого года Катерина Шпица выпустила книгу "Жизнь в эпизодах". На 256 страницах актриса поведала о личной и творческой жизни, а также ответила на самые часто задаваемые вопросы о себе.
Как писали "Дни.ру", когда знаменитость записывала аудиоверсию издания, она нашла в тексте много опечаток и пунктуационных ошибок. По словам Катерины Шпицы, досадные огрехи в книге – дело рук неграмотного корректора.