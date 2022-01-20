"От всех болезней": Пустивший в дом заразу Дибров спасается панацеей

С началом 2022 года в дверь шоумена постучалась беда. Его жена Полина слегла с адскими болями в горле — ее сразил новый штамм коронавируса "омикрон". Поэтому Дмитрий Дибров вынужден мириться с заразой в доме. Он по-прежнему делит жилплощадь с супругой, поэтому рискует подхватить ковид и даже стать его разносчиком.
Однако телеведущий все же верит, что опасный вирус его организм не затронет. Мужчина спасается от различных недугов с помощью особого лекарства. Препарат, по словам шоумена, был популярен еще в древности и доказал свою эффективность на практике. Теперь экранный деятель употребляет его каждый день.
"Есть мусульманское снадобье, которое предложил еще пророк. Это снадобье от всех болезней, кроме смерти", — уверенно заявил журналистам Дмитрий Дибров.
Выяснилось, что панацея ведущего — это масло семян черного тмина. Фармацевтическое средство выпускается в разных формах и продается в аптеках. Шоумен для себя выбирает капсулы — пьет по две штуки в сутки. К слову, у лекарства есть ряд противопоказаний.
Дмитрий Дибров уточнил, что пока не лежал с ковидом и не собирается. А вот его жена сообщила в "Инстаграм" очередную печальную новость. "Мы заразили бабушку и очень переживаем", — поделилась информацией Полина. Поклонники звездной семьи расстроились и пожелали больной скорейшего выздоровления.