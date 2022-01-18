"Приговор": Рухнувшая с ужасной болезнью жена Диброва дошла до отчаяния

Новый год вместо моментов радости принес 32-летней Полине Дибровой смертельное заболевание. На собственном опыте женщина узнала, что такое штамм коронавируса "омикрон" и почему все его так боятся. Жена Дмитрия Диброва рассказала о неутешительном состоянии в "Инстаграм".
Изначально у Полины появились проблемы с горлом — необычное першение переросло в адскую боль, которую не снимали лекарства. "Дошла до отчаяния, так как ничего не помогало", — призналась женщина.
Появились подозрения на гнойную ангину. Когда ослабленная и измученная жена Дмитрия Диброва пошла полоскать горло, разревелась как малое дитя. На всякий случай она сдала анализ на коронавирус, и ковид подтвердился.
"Этот ПЦР — приговор", — заявила поклонникам рухнувшая с ужасной болезнью Полина.
Супруга телеведущего сообщила, что в последнее время здоровье немного улучшилось. Избавившись от боли, она начала кашлять. Женщина страдает от коронавируса уже второй раз. Впервые ковид сразил ее в 2020 году. По словам избранницы Дмитрия Диброва, теперь недуг протекает совершенно иначе.
Поклонники переживают за Полину и надеются, что Дмитрий Дибров не подхватит от нее злосчастный "омикрон". Народ оставил в Сети трогательные комментарии. "Ох! Держись", "Дай Бог быстрее выздороветь", "Будем молиться за твое здоровье!" — написали люди.