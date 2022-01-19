Хуже с каждым днем: Стало известно о госпитализации звезды "Дома-2"

Саша Черно тяжело болеет. Муж хочет потребовать госпитализации.

Муж звезды "Дома-2" Саши Черно Иосиф Оганесян сообщил поклонникам, что планирует отвезти тяжело больную супругу в больницу. Девушке не становится лучше, он сильно за нее переживает. С каждым днем ситуация только ухудшается.

В семье болезни начались с самого начала года. Сначала заразился Иосиф Оганесян. Саша Черно сообщала в своем "Инстаграм", что всерьез боится за жизнь любимого супруга. Он все время спал и обливался холодным потом. Ночью мужчина наоборот не мог заснуть из-за страшного отека и боли в горле. Оганесяну вызывали скорую.

Через некоторое время заболела сама Саша Черно и маленький сын пары Стефан. У них поднялась температура и началось недомогание.

Сначала звезда "Дома-2" думала, что все семейство подхватило новый штамм коронавируса "Омикрон". Саша Черно обратилась за помощью к медикам. Однако как позже выяснилось, у ребенка пары выявили грипп.

"Приехал врач для Стефана и для нас. Сказали, грипп В и лезут клыки у малыша. Что это такое, я не знаю (Грипп В)", ― рассказала Саша Черно в своем "Инстаграм".

На помощь семейству приехали родители Иосифа Оганесяна. Они сидят с ребенком. Саша Черно отмечала, что они прилетели за тысячу километров, несмотря на дальность расстояния и возраст.