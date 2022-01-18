"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера

В запутанной истории о краже крупной суммы средств появляются новые повороты. Вдова Александра Градского может отправиться за решетку.

Внезапное ограбление супруги покойного артиста произошло именно тогда, когда между родственниками остро встал вопрос раздела имущества. Еще одна загвоздка в том, что несметное богатство в размере 100 миллионов рублей Марина Косташенко хранила наличными, да еще и в загородном доме. Теперь многие считают, что вдова Александра Градского инсценировала ограбление, ведь это было ей только на руку.

У женщины сложились далеко не идеальные отношения с детьми усопшего мужа, сейчас они фактически соперники, ведь никто не хочет остаться с наследством в накладе. Сын музыканта Даниил не стал отрицать возможную вину мачехи в ограблении. "Как компетентные органы разберутся — такой ответ я приму, а мнение у меня отсутствует", — ловко выкрутился наследник мэтра.

Анонимный источник сообщил СМИ, что Марина Косташенко женила на себе Александра Градского за две недели до его ухода на тот свет. Это странное обстоятельство также вызвало массу вопросов, ведь артист уже был сам не свой, на последнем издыхании.

Блондинка обратилась в полицию только через семь часов после преступления. И хотя в полиции объяснили это обстоятельство банальным стрессом, верится в это не каждому. Кроме того, в своих показаниях ограбленная сильно запуталась.

По словам друга Александра Градского – телеведущего Андрея Караулова, вдова виновна лишь в том, что не обезопасила себя вовремя. Но это еще подтвердить надо. А как заявил мужчина на ютуб-канале, в разбирающей дело Селятинской полиции следователь — "парнишка, который ничего не сделает".

Слишком много фактов указывают против Марины Косташенко, и если виновные не будут найдены, и женщину не выгородит хорошее алиби, ее будущему не позавидуешь. Пока вдова не докажет свою невиновность — ей светит тюремная камера.

"Да, беда со всех сторон. И беда эта, похоже, не имеет пока конца. Увы. Мы живем в стране, где плохо может быть бесконечно", — заявил друг Александра Градского.