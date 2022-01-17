Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях

Марина Коташенко утверждает, что накануне отправилась по своим делам на личном авто, но в какой-то момент в нее врезалась машина. Водитель и его попутчики в покое ее не оставили, с собой у них был пистолет. Мужчины якобы потребовали, чтобы она привезла их в особняк супруга и отдала все ценные вещи. Именно это вдова легенды и сделала.
Позднее в доме якобы нашли 50 тысяч рублей. Оставили ли грабители их специально или выронили по пути – не совсем понятно. Известно, что сумма, которую они забрали с собой, составляет около ста миллионов. Вдова Александра Градского подала заявление лишь через несколько часов после происшествия, чем крайне смутила многих.
Теперь публика разделилась на тех, кто сочувствуют вдове исполнителя и тех, кто уверен, что так она якобы могла решить "спрятать" крупную сумму, чтобы не делить ее с другими наследниками. Ни одна из версий не подтверждена, а все обвинения пока беспочвенны. Однако некоторые СМИ утверждают, что полиция также допускает: ограбление могло быть подстроено.
Так, Марина Коташенко якобы начала путаться в показаниях, что наталкивает журналистов и сотрудников полиции на самые разные мысли. При этом, по словам охранника поселка, в автомобиле вместе с ней он не видел никого, кроме самой хозяйки машины. Информация пока уточняется.