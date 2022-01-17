В полиции объяснили странное поведение лишившейся 100 миллионов рублей вдовы Градского

Сначала вдову композитора Марину Коташенко заподозрили в нечестности. Некоторые эксперты предположили, что она могла подстроить ограбление, чтобы не делить с родственниками наследство.
Напомним, вдова Градского спустя семь часов после ограбления сообщила в полицию о случившемся. Она уверяла, что на ЦКАДе в нее врезался другой автомобиль. Трое неизвестных в масках заставили ее сесть за руль своей машины и вместе с ними ехать домой. Там они якобы выкрали у нее сто миллионов рублей, которые, по непонятным причинам, она хранила дома наличкой.
Глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов предположил, что все сказанное вдовой Градского может быть правдой. Марина Коташенко якобы испытывала стресс после нападения, поэтому не смогла сразу обратиться в полицию.
"Для человека любое преступное посягательство на него является шоком. Вполне возможно, что человек не мог отойти от этого", – объяснил Суслов.
Также он подчеркнул, что настолько крупное ограбление не могло произойти на пустом месте. Вероятнее всего, преступники знали, что шли за большой наживой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что автомобиль Марины Коташенко с предполагаемыми преступниками попал на видео с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.