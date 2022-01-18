"Вдову уже раздели": Кто стоит за ограблением жены Градского

Пока следователи продолжают расследовать чудовищное преступление, близкие товарищи Александра Градского делятся удивительными предположениями. Некоторые считают, что ограбление вдовы Александра Градского было подстроено ей самой. А вот друг усопшего музыканта, телеведущий Андрей Караулов, считает иначе. Он намекнул, что личность преступника-главаря ему известна.
По словам Караулова, он знал о подготовке злодеяния задолго до того, как оно состоялось — как в воду глядел. Как пишет канал "360", телеведущий уточнил, что называть имена причастных к ограблению не станет.
"За этой историей опытный человек стоит. Разденут, раздевают, точнее, уже раздели. Зря Сашка в гробу ухмылялся, мол, счастливо оставаться и живите как хотите", — выразился друг Александра Градского.
Мужчина выразил сожаление, что вдова Марина Косташенко привела бандитов в свой дом, а не в его. Андрей Караулов объяснил, что живет по соседству, и смог бы принять "по полной" компанию злоумышленников.
В видеоролике, который опубликован на ютуб-канале, телеведущий отметил, что ограбление — это только начало. Вдове Александра Градского он пророчит серьезные проблемы, так как, по его мнению, сейчас усилия правоохранителей недостаточны для раскрытия этого преступления.