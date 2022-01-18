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Шоу-бизнес
Ограбленная вдова стала наследницей за две недели до смерти Градского: Не вставал, но женился

Ограбленная вдова стала наследницей за две недели до смерти Градского: Не вставал, но женился

Несколько дней назад вдову Александра Градского ограбили на сто миллионов рублей. Деньги злоумышленникам пришлось отдать ей самой.
прочитано 590 раз

В этой истории невероятное количество спорных моментов, которые просто не позволяют поклонникам мэтра сделать вывод о том, что действительно произошло в тот страшный день. Пока не разобрались в ситуации и журналисты, и даже полиция. Все дело в том, что с заявлением Марина Коташенко пришла сама, но с момента происшествия тогда прошло уже более пяти часов.

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На вопрос о том, почему вдова Александра Градского не обратилась за помощью сразу, чтобы найти преступников по горячим следам, она сообщила, что просто слишком сильно испугалась. Как и по какой причине такая сумма денег хранилась в доме – история также умалчивает.

Пока сотрудники полиции разбираются в деталях, окружение знаменитости и его избранницы не перестает говорить. Сегодня источник, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что официально наследницей Марина стала лишь за две недели до ухода исполнителя.

По словам инсайдера, тогда Александр Градский сам потребовал срочно провести церемонию бракосочетания. В тот момент он уже почти не вставал и плохо говорил. Видимо, тогда исполнитель почувствовал, что вскоре произойдет неизбежное, и решил не оставлять свою возлюбленную. "Был благодарен за годы, проведенные в любви", – отметил источник.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 10:31 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость943601
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История бредовая. Скорее всего, умные и крутые дяди решили, что это не её деньги. Так бывает.
1

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