Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Вторник
18 января
Лента новостей
18:03
"Помогите!": 91-летний Краско молит врачей о спасении
18:01
В Нижнем Новгороде мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа
17:32
Успенская намекнула на роман с Киркоровым: Я вышла бы за него замуж
17:32
"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки
17:26
Алана Мамаева шокирована выходкой бывшего мужа: Я бы платила алименты!
17:26
"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество
17:25
Житель Кузбасса до смерти забил друга за испачканное спальное место
17:13
"А ротик-то как открывает": вожделенную Семенович смачно приложили
17:02
Сбежавшую от королевы Меган Маркл требуют во дворец с детьми
16:46
Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители
16:35
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
16:32
Покинул: Орлова прокомментировала странное исчезновение Давы
16:12
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
16:02
"Ни копейки в кармане": Павлиашвили рассказал о продаже квартиры
15:58
Назарбаев поддержал идею Токаева создать фонд поддержки народа Казахстана
15:57
Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало
15:44
Названо имя новой любовницы Тимати: Блондинки в прошлом
15:40
"Приговор": Рухнувшая с ужасной болезнью жена Диброва дошла до отчаяния
14:58
Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
14:55
"Я б имел трех жен": Карпович назвала Султаном мечущегося между двумя женщинами Прилучного
14:50
"Тетя, пожалей": Пышка Семенович растрясла зад верхом на жеребце
14:45
Вывалившую напоказ голую грудь Волочкову разнесли: Ненадолго хватило
14:38
Звезда "Папиных дочек" встала грудью за обвиняемых в домогательствах: Никаких претензий!
14:28
"Другим повезло меньше": врачи запретили пить попавшей в клинику Нетребко
14:26
В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
14:17
"Я осталась одна": мать погибшей жены известного футболиста взвыла от горя
14:17
"Сознательно уничтожают все!": Цискаридзе о дорвавшихся до власти бесталанных карликах
14:10
"Позор": Лещенко сделал предложение Моргенштерну
14:06
Непостоянный Милохин променял Медведеву на Загитову
13:58
Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений
13:50
Зараженную Аллу Сурикову гонят из больницы
13:43
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
13:42
Жена Сергея Жукова сделала неожиданное заявление о "солнечном мальчике"
13:30
Три ошибки Зеленского: почему Киев боится Порошенко
13:07
Признавшийся в любви Гузеевой Харламов подумал о смене имени в ее честь
13:04
Обнародован диагноз госпитализированной вдовы Грачевского: Не лечится
12:55
В России за сутки коронавирусом заразились более 31 тысячи человек
12:55
"Без ума от себя": Отсидевший яйца Киркоров превратился в животное
12:26
Бывший муж Бородиной сделал заявление об участии в шоу "Холостяк"
12:26
Range Rover Velar: ручки убрал!
12:10
Теплые отношения с Авербухом и тайный отец ребенка: что стало с дочерью Гребенщикова
12:10
"Враг своим детям": Пригожина не позвали на свадьбу дочери
11:56
Оплывшая Костенко оправдалась за жирок после нападок
11:53
"Вдову уже раздели": Кто стоит за ограблением жены Градского
11:43
В центре Челябинска загорелась "Газель"
11:30
Что угрожает российскому бизнесу покруче пандемии
11:25
Оскандалившейся Боне срочно понадобилась помощь
11:09
Малахов выставил жену в неприглядном виде после слухов о тяжелой болезни
11:09
Марина Александрова показала себя в одном халатике
10:58
Турист попал попал под сход лавины на Камчатке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
"Не в силах скрывать": жена сильно сдавшего Малахова выдала его тайну
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители

Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители

Сегодня, 18 января, знаменитая артистка Тамара Гвердцители отмечает 60-летие
прочитано 776 раз

Свой первый альбом "Дебют. Тамара Гвердцители" легенда эстрады записала еще 40 лет назад. Несмотря на это, творчество Тамары Михайловны до сих пор остается любимым миллионами слушателей по всему миру. Даже в 60 лет певица продолжает активно работать и радовать своих поклонников новинками.

ПО ТЕМЕ

"Горе!": Гвердцители пришибло смертью накануне юбилея

"Десять лет ада": врачи спасают пострадавшую в конфликте с Гвердцители соседку

Тамара Гвердцители появилась на свет в 1962 году. В 80-х годах, когда артистке было чуть за двадцать, ее уже знал практически каждый не только на родине, но и в СССР. Удивительно, но даже спустя столько лет творчество исполнительницы пользуется невероятной популярностью.

В личной жизни у Тамары Михайловны все складывалось не так удачно, как в карьере. С первым супругом, режиссером Георгием Кахабришвили, певица узаконила отношения еще в молодом возрасте. У супругов родился наследник Сандро, но даже он не смог удержать родителей вместе. Спустя 11 лет совместной жизни они развелись.

Второй и третий браки артистки длились всего по три года. После внезапной кончины адвоката Дмитрия Бреслава исполнительница осталась вдовой, а с доктором медицинских наук Сергеем Амбатьело разошлась в 2005 году. С тех пор Гвердцители не выходила замуж.

Сейчас легенда эстрады одинока, но это не мешает ей наслаждаться жизнью. Тамара Михайловна все так же много работает и даже умудряется удивлять поклонников внешними трансформациями. Летом 2021 года артистка приехала в Витебск на фестиваль "Славянский базар" и шокировала общественность, появившись на улице без привычной пышной прически и яркого макияжа. Далеко не все местные жители, увидевшие звезду воочию, смогли узнать в стройной даме в дорожном костюме знаменитость. В остальное время Гвердцители выглядит по-прежнему молодо и привлекательно, что тоже не может не удивлять.

Несмотря на активный образ жизни, прославленная исполнительница нечасто рассказывает о себе. Поэтому многие удивились, когда узнали, как артистка ведет себя в обычной жизни. Прошлым летом стало известно, что Тамара Михайловна не дает житья своей соседке снизу – звездному психологу и светской львице Елене Фурман. По словам адвоката, Фурман страдает от заливов по вине Гвердцители, ее хамского отношения и постоянного грохота в ее квартире.

Впрочем, конфликты с жителями дома, судя по всему, не слишком заботят звезду сцены. Как рассказала Тамара Михайловна журналистам "РИА Новости", сейчас она абсолютно счастлива. Свой юбилей знаменитость планирует отметить большим концертом в Кремлевском дворце, но сделать это получится только в ноябре. По словам Гвердцители, в этом году она отпразднует день рождения без любимого сына и не на широкую ногу, но без поздравлений от близких в этот день точно не обойдется.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 16:46 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

комментарии

Ответить:

Гость943601
Пожаловаться Ответить
Да плевать на неё, как она там живет.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало

Супруга знаменитости разоткровенничалась
Шоу-бизнес

Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители

Сегодня у звезды важная дата
Шоу-бизнес

"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки

Кто виноват в бедах вокалистки?

Шоу-бизнес

"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество

Почему певица не в отношениях?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
В России за сутки коронавирусом заразились более 31 тысячи человек
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
В центре Челябинска загорелась "Газель"
Турист попал попал под сход лавины на Камчатке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+