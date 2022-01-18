Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители

Сегодня, 18 января, знаменитая артистка Тамара Гвердцители отмечает 60-летие

Свой первый альбом "Дебют. Тамара Гвердцители" легенда эстрады записала еще 40 лет назад. Несмотря на это, творчество Тамары Михайловны до сих пор остается любимым миллионами слушателей по всему миру. Даже в 60 лет певица продолжает активно работать и радовать своих поклонников новинками.

Тамара Гвердцители появилась на свет в 1962 году. В 80-х годах, когда артистке было чуть за двадцать, ее уже знал практически каждый не только на родине, но и в СССР. Удивительно, но даже спустя столько лет творчество исполнительницы пользуется невероятной популярностью.

В личной жизни у Тамары Михайловны все складывалось не так удачно, как в карьере. С первым супругом, режиссером Георгием Кахабришвили, певица узаконила отношения еще в молодом возрасте. У супругов родился наследник Сандро, но даже он не смог удержать родителей вместе. Спустя 11 лет совместной жизни они развелись.

Второй и третий браки артистки длились всего по три года. После внезапной кончины адвоката Дмитрия Бреслава исполнительница осталась вдовой, а с доктором медицинских наук Сергеем Амбатьело разошлась в 2005 году. С тех пор Гвердцители не выходила замуж.

Сейчас легенда эстрады одинока, но это не мешает ей наслаждаться жизнью. Тамара Михайловна все так же много работает и даже умудряется удивлять поклонников внешними трансформациями. Летом 2021 года артистка приехала в Витебск на фестиваль "Славянский базар" и шокировала общественность, появившись на улице без привычной пышной прически и яркого макияжа. Далеко не все местные жители, увидевшие звезду воочию, смогли узнать в стройной даме в дорожном костюме знаменитость. В остальное время Гвердцители выглядит по-прежнему молодо и привлекательно, что тоже не может не удивлять.

Несмотря на активный образ жизни, прославленная исполнительница нечасто рассказывает о себе. Поэтому многие удивились, когда узнали, как артистка ведет себя в обычной жизни. Прошлым летом стало известно, что Тамара Михайловна не дает житья своей соседке снизу – звездному психологу и светской львице Елене Фурман. По словам адвоката, Фурман страдает от заливов по вине Гвердцители, ее хамского отношения и постоянного грохота в ее квартире.

Впрочем, конфликты с жителями дома, судя по всему, не слишком заботят звезду сцены. Как рассказала Тамара Михайловна журналистам "РИА Новости", сейчас она абсолютно счастлива. Свой юбилей знаменитость планирует отметить большим концертом в Кремлевском дворце, но сделать это получится только в ноябре. По словам Гвердцители, в этом году она отпразднует день рождения без любимого сына и не на широкую ногу, но без поздравлений от близких в этот день точно не обойдется.