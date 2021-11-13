"Горе!": Гвердцители пришибло смертью накануне юбилея

Смерть беспощадно врывается в планы людей, когда ничего не предвещает беды. Злой рок приносит боль и заставляет рыдать, забирая близких людей. Тамара Гвердцители сейчас испытывает невероятную боль от потери. Знаменитую артистку пришибло горькое событие. Умер отец певицы Михаил Павлович.
Прискорбная новость о кончине разнеслась на всю страну из личного блога певицы. Звезда написала фанатам, что мужчина ушел из жизни 12 ноября. Тамара Гвердцители не смогла выразить всю накопившуюся боль словами, она лишь отметила, что это большое горе.
Особенно печально, что страшная напасть свалилась на звезду накануне ее юбилея. Через два месяца артистке должно исполниться 60 лет. Выходит, поминки на 40-й день после смерти отца Тамары Гвердцители пройдут под Новый год, а потом звезде придется найти в себе силы для празднования дня рождения.
Пользователи Сети глубоко соболезнуют артистке и выражают свое сочувствие. Коллеги женщины тоже опечалены горькой вестью. В "Инстаграм" Тамара Гвердцители получает слова поддержки. "Вечная память, живым здоровья", "Горе! Соболезную", "Когда родители уходят, это ужасно", "Сил Вам и здоровья пережить такую большую потерю", "Пусть земля ему будет пухом", "Держитесь, Тамарочка", — пишут сострадательные люди.