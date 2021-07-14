Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности

Сегодня утром Тамара Гвердцители прибыла в Белоруссию для участия в фестивале "Славянский базар".

59-летняя артистка одной из первых приехала в Витебск – уже завтра она станет хедлайнером знаменитого фестиваля. На вокзале звезду уже ждали организаторы – знаменитость встречали на тонированном автомобиле марки "Ауди". Тамара Гвердцители спокойно прошла в автомобиль, так как местные жители в большинстве своем звезду просто не узнали.

Это неудивительно, так как в дорожном наряде народная артистка действительно выглядела очень непривычно. Поклонники привыкли лицезреть звезду в концертных костюмах, с пышной прической и ярким макияжем. В простом дорожном костюме, в перчатках, с блестящей маской и с очками на лице похудевшая певица изменилась буквально до неузнаваемости – об этом сообщила "КП". Почти домашний вид знаменитости легко мог шокировать местных жителей, которым все же удалось найти в этой обычной женщине сходство с известной артисткой.

Возможно, Тамара Михайловна не хотела быть узнанной на привокзальной площади в том числе из-за разразившегося недавно скандала, связанного с ее именем. Со сцены артистка всегда выглядит очень спокойной и интеллигентной, однако соседка певицы так не считает. Тамару Гвердцители обвинили в том, что она много лет нарушает правила пользования жилым помещением и буквально доводит соседей до белого каления.