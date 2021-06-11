"Десять лет ада": врачи спасают пострадавшую в конфликте с Гвердцители светскую львицу

Елена Фурман – звездный психолог и светская львица. Она обитает в центре Москвы в элитном доме, где живут так же певцы Юлиан и Борис Моисеев. По несчастью для Елены, ее соседка сверху – певица Тамара Гвердцители. Уже десять лет ходящая во всех смыслах по голове.



В обед пятницы встревоженные соседи Тамары Гвердцители увидели в окна карету "Скорой помощи". Оказалось – срочная медицинская помощь потребовалась не звезде эстрады, а ее соседке снизу Елене Фурман. Представители артистки в этот день явились к Фурман для участия в технической и материальной экспертизе по возмещению ущерба от очередного потопа, случившегося в очередной же раз по вине Гвердцители. Об этом, в частности, свидетельствует заключение комиссии ТСЖ, в котором говорится: "Течь происходила из под прокладки индивидуального прибора учета расхода холодной воды в первый раз 17.03.21, а повторно – уже из прокладки счетчика прибора учета горячей воды".

"Давление 198 на 130, пульс 123", – констатировали врачи. Оказалось, что за полтора часа общения с представителями артистки пострадавшая была доведена до гипертонического криза. А ведь вместе с инженером к Елене пришел якобы профессиональный медиатор – человек, который должен уметь договариваться, сглаживать все острые углы и находить решение самых сложных конфликтов.

Конфликт этот, впрочем, разгорелся вовсе не по вине Елены. В 2011 Тамара Гвердцители ее впервые залила. Был суд. Ремонт. В 2015-м – повторный залив. Опять ремонт. И в 2015, спустя месяц, новый залив. Причем пострадали уже и соседи этажом ниже. "Десять лет ада, – так описывает неприятное соседство с Гвердцители Фурман после очередного потопа, который случился недавно...

"Вместо того, чтобы пойти на мировое соглашение, которое изначально было составлено и подписано пострадавшей стороной, согласившейся на уступки, в день подписания договора со стороны ответчика был найден повод для снижения стоимости ущерба, основанный на неподтвержденном экспертизой факте, который якобы бы мог спасти от потопа", – рассказала представляющие интересы Елены Фурман звездный адвокат Лариса Широкова. Теперь она через суд будет требовать от Гвердцители возмещения не только материального, но и морального ущерба – за нанесение вреда здоровью светской львице.