Зараженную Аллу Сурикову гонят из больницы

Диагноз знаменитости обнародовали практически сразу, он то и напугал почитателей творчества. 81-летняя Алла Ильинична заразилась коронавирусной инфекцией. За последнее время злосчастный вирус доставил множество неприятностей и забрал многих великих людей. К счастью, сегодня появились детали состояния режиссера.
Известно, что после госпитализации ситуация Аллы Суриковой развивалась постепенно. Поспешных выводов врачи не делали и наблюдали за происходящим, но все близкие были крайне взволнованны. Медицинские работники подозревали, что у режиссера может быть пневмония. Оказалось, что сильный кашель был спровоцирован бронхитом.
Сегодня выяснилось, что все могут выдохнуть. Алле Ильиничне не понадобилась ни маска, ни ИВЛ. Все это время она дышала самостоятельно, а сотрудниками столичной клинической больницы номер два оказалась вполне довольна. Она сообщила, что чувствует себя нормально, а сегодня вообще выписывается из больницы и отправляется домой.
Напомним, Алла Сурикова является не только режиссером, но и сценаристом. Россияне помнят и любят ее как человека, благодаря которому мир увидел такие картины, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Искренне ваш" и многие другие.