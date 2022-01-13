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Шоу-бизнес
Режиссер Алла Сурикова высказалась об экстренной госпитализации

Режиссер Алла Сурикова высказалась об экстренной госпитализации

Пожилая женщина ответила на слухи о смертельной болезни. Алла Сурикова сообщила о своем состоянии.
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Недавно Mash опубликовал печальную информацию о здоровье известного режиссера. В Сети прогремела новость, якобы Алла Сурикова заразилась коронавирусом и стала до того плоха, что ее немедленно перевезли в клинику. При этом отмечалось, что у больной скакнула температура и ее замучил кашель.

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Сплетни о состоянии знаменитости перепугали ее поклонников, ведь в пожилом возрасте ковид нередко приводит к летальному исходу. В прошлом году звезде исполнился 81 год, а это означает, что риски при условии заражения коронавирусом достаточно высоки.

Чтобы разделить правду от домылов, журналисты связались с режиссером, и напрямую спросили у нее об экстренной госпитализации. Алла Сурикова сообщила, что не ложилась в больницу, и никаких жалоб не высказала. Как пишет канал "360", всего лишь потребовалось обследование — за нее взялись медики.

"Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр", — отреагировала известная женщина.

Напомним, Алла Сурикова прославилась, благодаря выдающимся режиссерским работам в кино во времена Советского Союза. Наибольшую популярность завоевали ее картины "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов". Кроме того, женщина выступила автором идеи детского юмористического журнала "Ералаш".

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 13:00 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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