Малахов выставил жену в неприглядном виде после слухов о тяжелой болезни

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунте Андрей Малахов разместил снимок супруги с серой маской на лице. Наталья Шкулева позировала с небрежно забранными волосами, в домашнем виде. Она продублировала фото в своем микроблоге.
Возможно, телеведущий решил внести немного веселья и позитива в свою ленту для того, чтобы отвлечь внимание общественности от своей персоны. Поговаривают, что он носит парик не просто так. Некоторые россияне предполагают, что Андрей Малахов серьезно болен.
Внимательные поклонники заметили, что у ведущего сейчас проблемы и с растительностью на лице. Так, если раньше у него была темная щетина, то теперь – абсолютно гладкий подбородок. Кроме того, не осталось незамеченным и то, что Андрей Малахов располнел.
Сам телеведущий предпочитает не комментировать домыслы и не раскрывает подробностей своего преображения и состояния. Недавно шоумен посетил Германию. Это натолкнуло ряд пользователей Сети на мысли о том, что Андрей Малахов отправился за границу на лечение. Примечательно, что телеведущий выбрал Баден-Баден – курорт, который славится своими целебными водами.