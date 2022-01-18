Осталось сплясать у гроба: веселый марш на похоронах вдовы Мягкова возмутил народ

15 марта 2018 года в МХТ имени Чехова проходила панихида по художественному руководителю Олегу Табакову. Когда к стенам МХТ подъехал катафалк, надрывную Ave Maria, звучащую в Камергерском переулке во время траурной церемонии, сменил бравурный, жизнерадостный марш из спектакля "Три сестры". Олег Павлович был большим комиком, неутомим шутником, смешным лицедеем, который очень, очень любил жизнь. Именно этим и объясняется странный на первый взгляд выбор аккомпанемента.
Этот марш советского композитор Моисей Вайнберга много лет назад был записан оркестром МХАТ СССР и стал его своеобразной визитной карточкой. И так уж повелось, что с актерами, которые дарили зрителям столько радости при жизни, прощаются именно этим веселым маршем. Хотя для далеких от театральных традиций это кажется странным.
"Не перепутали музыку?", "Веселый марш совсем не к месту!", "Осталось сплясать у гроба", "Зачем играть марш? Это же женщина была, а не полковник армии", – удивляются люди.
Напомним, Анастасия Вознесенская, знакомая по фильмам "Майор Вихрь", "Гараж" и "Вокзал для двоих", пережила мужа меньше чем на год. В последние годы она была тяжело больна. Несколько лет назад, актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта. Умерла же она 14 января от остановки сердца.