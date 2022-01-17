Не откликались на звонки: Леонтьев рассказал о ставших перед смертью затворниками Мягкове и Вознесенской

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили вместе 58 лет. Последний раз они вышел на сцену МХТ им. А. П. Чехова мае 2013 года в спектакле "Белый кролик". И с тех пор вели практически затворнический образ жизни, почти ни с кем не общаясь.

"Я помню, как Андрей Васильевич был председателем выпускной комиссии на курсе, – рассказал у гроба коллеги Авангард Леонтьев. – Он аккуратно ходил на все экзамены, обсуждал со студентами их спектакли, а потом, когда все это закончилось, я спросил у него, почему он не преподает. И он ответил удивительно: "Потому что когда-то мы с Асей преподавали на курсе, но никого из наших ребят в театр потом не взяли".

"Меня это потрясло, – поразился Мягков. – Я не слышал такого никогда, чтобы кто-то обратил внимание на будущее ребят после выпуска. А тут люди были огромной щепетильности, что не стали больше преподавать".

"В последние годы Андрей и Ася жили затворниками, даже не откликались на телефонные звонки, – шокировал Леонтьев. – А тут я вдруг увидел документальный фильм о репетициях Андрея Мягкова с Олегом Борисовым спектакля "Дядя Ваня" (постановка Олега Ефремова 1985 года – Прим. ред.). Увидел и позвонил, чтобы сказать о актерской гениальности. А Мягков неожиданно взял трубку. И я слышал как Ася, которая трубку не брала, была участницей разговора, что-то подсказывала, какие-то междометия звучали. И такой вышел сердечный разговор тогда!"

Леонтьев признался, что многим обязан Мягкову. "Когда я пришел в театр, то был очень зажат, а он увидел меня на сцене, подошел в кулуарах и похвалил, что было для меня тогда очень важно", – признался актер.